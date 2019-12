Plus de 2,9 millions de personnes enrôlées pour la Couverture maladie universelle en Côte d’Ivoire

Plus de 2,9 millions de personnes ont déjà été enrôlées pour la Couverture maladie universelle (CMU) en Côte d’Ivoire, une assurance sociale destinée aux secteurs formel et informel du pays, a appris APA mardi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.« Au niveau de la protection sociale, les enrôlements pour la Couverture maladie universel (CMU) s’accélèrent. Ce sont déjà plus de 2,9 millions de personnes qui ont été enrôlées dont la moitié bénéficient pour la première fois de leur vie d’une assurance maladie», a fait savoir le président ivoirien Alassane Ouattara dans un discours du nouvel an à la nation diffusé sur les antennes de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, service public).

Dans le même élan, M. Ouattara a égrené une série de réalisation à l’actif de son gouvernement au profit des populations ivoiriennes, notamment dans le domaine de la santé.

« Pour réduire la mortalité infantile et maternelle, plus de 1 250 000 enfants ont été vaccinés gratuitement et près de 465 000 femmes ont bénéficié gracieusement de kits d’accouchement et de césarienne », a indiqué le numéro un ivoirien soulignant que « la finalité de mon action à la tête de l’État est d’améliorer le quotidien des ivoiriens».

La Couverture maladie universelle est une assurance sociale qui prend en compte le secteur formel et informel en Côte d’Ivoire. Les soins de santé de cette assurance se feront dans les centres de santé conventionnés. L’assuré devrait payer un ticket modérateur de 30% et l’assurance le reste à hauteur de 70%. Quant à la cotisation, elle s’élève à 1000 FCFA par mois et par personne.