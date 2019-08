Pluies diluviennes en Mauritanie: l’armée installe un hôpital de terrain

L’armée mauritanienne a annoncé avoir installé un hôpital militaire de terrain dans la ville d’Aleg (260 kilomètres au sud-est de Nouakchott) en prévision à d’éventuels dommages liés aux pluies diluviennes.Cet hôpital est doté d’un staff médical complet et d’équipements performants, précise l’armée dans un communiqué parvenu vendredi à APA.

L’unité sanitaire comprend également un service de chirurgie disposant d’un bloc opératoire, d’une unité de traitement des maladies bucco-dentaires, d’un laboratoire médical, de deux unités de radioscopie et d’une pharmacie.

Selon le communiqué, l’installation dudit hôpital a pour but de rapprocher le service médical urgent aux citoyens installés dans les zones sud et est du pays qui continuent de recevoir d’importantes précipitations pluviométriques avec des conséquences parfois macabres.

Plusieurs personnes ont trouvé la mort dans la ville de Sélibaby (plus de 500 kilomètres au sud de Nouakchott) et ses environs, suite à des pluies diluviennes qui ont atteint plus de 250 millimètres au cours des derniers jours.

L’effondrement de maisons en banco ou des cas de noyade sont les principales raisons des décès.

Par ailleurs, les services météorologiques émettent en permanence des alertes au sujet de possibles orages dans les parties sud et est de la Mauritanie.