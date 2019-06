Pas d’augmentation des tarifs de dédouanement au Sénégal (Douane)

La douane sénégalaise, dans un communiqué reçu vendredi à APA, dément toute idée d’augmentation des tarifs de dédouanement appliqués aux marchandises importées, soulignant qu’il s’agit plutôt d’une « correction » conformément aux dispositions de l’article 18 du Code des Douanes qui stipule que « la valeur en douane des marchandises importées correspond à la valeur transactionnelle, plus exactement au prix effectivement payé par l’importateur ».« Cette correction fait suite à des constatations qui font apparaître que certaines marchandises étaient sous évaluées à la déclaration et que des conteneurs fourre-tout étaient dédouanés sur la base de simple estimation en lieu et place du dédouanement exhaustif et sur chaque article et en raison de sa vraie valeur », explique l’administration douanière.

Avec l’application de la mesure de correction, les usagers qui s’adonnaient à cette pratique verront évidemment l’assiette de dédouanement de leurs marchandises corrigée mais cela ne signifie pas une hausse des tarifs, précise la Douane.

De l’avis de l’administration douanière, cette correction est nécessaire d’autant plus que la « situation actuelle compromet la correcte perception des droits et taxes au profit du Trésor public, elle met en péril une bonne partie du tissu industriel et fausse les règles de concurrence ».