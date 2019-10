Paix et sécurité au menu de la 15e Foire du livre de Ouagadougou

La 15e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO) prévue du 21 au 24 novembre 2019 sera axée sur le thème: «Littérature et promotion de la paix et de la sécurité», a appris APA vendredi auprès des organisateurs.S’exprimant au cours d’une conférence de presse, le président du comité national d’organisation de la FILO, Lassina Simporé a soutenu que «les livres restent, en définitive, avec le feu, la seule façon de combattre les ténèbres», soulignant que l’édition 2019 sera une occasion pour mettre «la plume au service de la construction de la paix et de la sécurité».

La Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO) est un cadre qui vise à promouvoir le livre et la lecture. La première édition s’était tenue en novembre 2000.

La rencontre regroupe les professionnels du livre (imprimeurs, éditeurs, écrivains, critiques littéraires…), les élèves, étudiants et toutes les personnes intéressées par le livre et la lecture.

La 15e édition de la manifestation culturelle enregistre la participation de plusieurs pays de la sous-région ouest africaine, dont la Côte d’ivoire, le Mali, le Niger et le Benin.