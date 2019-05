Ouverture mardi du 3è Salon de l’économie et du commerce Cameroun-Nigeria

La troisième édition du Salon économique et commercial Nigeria-Cameroun (NICAMEX) aura lieu à Abuja, la capitale nigériane, du 28 mai au 1er juin 2019, a appris samedi APA auprès du comité d’organisation.Organisé par l’Africa business club (ABC), ce rendez-vous des affaires devrait mobiliser plus de 3000 délégués pour près de 500 stands et plus de 50 000 visiteurs attendus.

Au programme, des rencontres «Business to Administration» (B2A) destinées à des échanges directs avec les autorités des deux pays et des rencontres «Business to Business» (B2B) permettant de mettre en contact direct des opérateurs économiques.

Egalement à l’ordre du jour, des rencontres «Business to Consumers» (B2C) qui favoriseront des échanges directs entre les entreprises et les consommateurs.

Selon la balance de paiement du ministère des Finances, le Cameroun importe beaucoup de produits du Nigeria, entre autres, les pièces détachées, les appareils électroniques et électroménagers, le textile…pour plus de 400 milliards de FCFA par an.

Ce qui fait du Nigeria, le premier partenaire économique et commercial de l’Afrique centrale et de l’Ouest, soit près de 43% des importations, renseigne un rapport de l’Institut national de la statistique (INS) publié en 2015.

De son coté, le Nigeria importe du Cameroun essentiellement des produits vivriers, dont le pays est l’un des plus grands fournisseurs.

Toutefois, avec un peu plus de 100 milliards de FCFA d’exportation, la balance commerciale est déficitaire pour le Cameroun pour plus de 385 milliards de FCFA.