Ouattara signe un accord avec l’Allemagne pour renforcer le Génie militaire ivoirien

Le président ivoirien Alassane Ouattara qui a regagné Abidjan samedi après une mission en Allemagne et en France, a déclaré avoir signé trois importants accords à Berlin dont celui relatif au renforcement des capacités du Génie militaire ivoirien, a-t-on appris auprès de la présidence ivoirienne.« Il ( M. Ouattara) s’est félicité de la signature de trois accords au cours de cette visite à Berlin dont le premier concerne un appui budgétaire de 100 millions d’euros accordé par l’Allemagne ; le second porte sur la mobilisation d’un financement de 500 millions d’euros auprès de la Banque KFW IPEX, destiné à financer deux projets à réaliser par l’entreprise allemande GAUFF et au renforcement des capacités de notre Génie militaire et enfin le troisième, relatif à l’installation d’une Représentation commerciale allemande en Côte d’Ivoire», indique une note d’information transmise dimanche à APA.

Par ailleurs, le chef de l’exécutif ivoirien qui était à Berlin dans le cadre de la 3è édition de la «Conférence du G20 Compact With Africa » a participé à une conférence sur l’investissement direct allemand en Afrique.

A en croire la note, cette conférence a permis de mettre en avant les projets phares développés par certaines entreprises allemandes dans les pays africains. Notamment en Côte d’Ivoire, avec le projet d’assainissement et de drainage des eaux pluviales qui sera mis en œuvre par l’entreprise allemande GAUFF grâce à un financement de la Banque allemande KFW, avec l’appui du gouvernement ivoirien.

« Cet important projet permettra selon le Président Alassane Ouattara, de relever les nombreux défis d’assainissement et de drainage des eaux pluviales dans notre pays, notamment dans le District d’Abidjan qui compte 5,5 millions d’habitants ; permettant ainsi à la Côte d’Ivoire d’être mieux outillée pour faire face aux inondations de plus en plus fréquentes, qui résultent du changement climatique», explique la note.

En marge de cette conférence, M. Ouattara a eu des « entretiens fructueux » avec plusieurs personnalités dont son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, la chancelière allemande Angela Merkel, le président de l’Association fédérale allemande des petites et moyennes entreprises ( PME), l’ancien président de la République fédérale d’Allemagne, Horst Köhler et le footballeur international ivoirien Salomon Kalou qui évolue dans le championnat de football professionnel allemand.

A Paris, le chef de l’État ivoirien a révélé avoir eu un entretien avec son homologue français, Emmanuel Macron sur les relations bilatérales, mais aussi sur les questions régionales et internationales, conclut la note.