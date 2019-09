ONU: la Côte d’Ivoire prépare sa participation à la 74è Assemblée générale

Le ministre ivoirien des Affaires Etrangères, Marcel Amon Tanoh séjourne depuis, mardi, aux États Unis où il prépare activement la participation de la Côte d’Ivoire à la 74è Assemblée générale des Nations-Unies prévue à New-York du 24 au 30 septembre prochain.« Arrivé au siège de l’ONU le 17 septembre dernier, le ministre des Affaires Etrangères Marcel Amon Tanoh s’est immédiatement mis à la tâche. Des séances de travail assorties de consultations diverses ont ainsi meublé sa première journée sur le sol américain», rapporte une note d’information transmise vendredi à APA.

En compagnie de l’ambassadeur, Léon Kacou Adom, représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Nations-Unies, précise la note, le chef de la diplomatie ivoirienne s’est attelé à parachever les derniers détails de la participation ivoirienne à ce rendez-vous Onusien.

Selon le texte, la participation de la Côte d’Ivoire à cette Assemblée Générale revêt plusieurs enjeux en ce sens que le pays prendra une part active à plusieurs réunions de haut niveau sur la couverture maladie universelle, la lutte contre le terrorisme et le financement de développement.

« La délégation ivoirienne à New-York est conduite par le vice-président Daniel Kablan Duncan», souligne la note.

L’Assemblée générale est l’un des six organes principaux des Nations-Unies. Elle a un rôle consultatif pour les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le débat général qui clôture sa session constitue pour les chefs d’État et de gouvernement une tribune pour se prononcer sur des questions qui touchent au maintien de la paix et de la sécurité internationale.