Nouakchott exprime son appui inconditionnel à l’indépendance de la Syrie

La Mauritanie a exprimé, vendredi, son « appui inconditionnel à l’indépendance, à l’unité et à la souveraineté » de la Syrie sur son territoire, après l’intervention militaire turque.Dans un communiqué, le ministère mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération a fait savoir son attachement « au droit naturel des Syriens à vivre dans leur patrie en toute sécurité, stabilité et quiétude ».

L’armée turque a lancé mercredi des opérations militaires dans le nord-est de la Syrie contrôlé par des milices kurdes en disant vouloir instaurer une zone sécuritaire de 120 km de longueur et de 100 km de profondeur.

« Nous exprimons notre profonde inquiétude face aux conséquences des opérations militaires sur les vies des civils syriens innocents sans défense », peut-on lire dans le communiqué du ministère mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération.

Le communiqué a en outre appelé tous les acteurs dans la région à privilégier la raison et la sagesse pour parvenir à une solution pacifique de la crise, insistant sur le respect de la légalité et des principes du droit international et des arrangements obtenus par les différents protagonistes.