Nouakchott et Luanda signent un partenariat en matière de pêche

La Mauritanie et l’Angola ont lancé un nouveau processus de coopération et de partenariat avec la signature, dimanche soir à Nouakchott, d’un protocole d’accord de coopération dans le domaine de la pêche, a-t-on appris lundi de source officielle.Le protocole d’accord a été signé par le ministre mauritanien des Pêches et de l’Economie maritime, Nany Ould Chrougha, et son homologue angolaise Maria Antonieta Baptista, qui effectue une visite en Mauritanie pour s’informer de son expérience en matière de pêche.

La situation du secteur dans les deux pays est quasi similaire, a-t-elle dit, avant de faire part souhait de Luanda de tirer profit pleinement du savoir-faire de Nouakchott à ce sujet.

Par ailleurs, la ministre angolaise de la Pêche et de la Mer a déclaré avoir reçu des directives claires du président João Lourenço pour œuvrer activement au développement des relations avec la Mauritanie.

Dans le même sillage, son homologue mauritanien a affirmé que les instructions présidentielles signifiées à son gouvernement consistent à faciliter toutes les formalités pour faire avancer et élargir les domaines de la coopération avec l’Angola, dans le but surtout d’intensifier la coopération Sud-Sud.

L’Angola abrite une importante communauté mauritanienne travaillant essentiellement dans le domaine du commerce.