Niger : Issoufou souhaite transmettre le pouvoir démocratiquement

Le président Issoufou Mahamadou a réitéré, mardi soir, sa volonté de transmettre démocratiquement le pouvoir au président élu à l’issue de la présidentielle dont le premier tour se déroulera en décembre 2020.« L’année 2020 sera un tournant décisif pour notre pays, et les défis sont énormes. Mais nous continuerons à les relever pour progresser vers l’avènement d’un Niger émergent, un Niger tel que j’ai souhaité qu’il soit dans mon discours d’investiture le 2 Avril 2016 et tel que je souhaite qu’il soit le 2 Avril 2021 au moment où, grâce à Dieu, je passerai le relais au Président que vous aurez élu », a dit le président nigérien dans son discours du nouvel an.

« L’année 2020 sera une année électorale », a-t-il indiqué, rappelant le calendrier électoral défini par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui fixe les élections locales au 1er novembre 2020. Ces élections seront suivies le 27 décembre 2020 du 1er tour de la présidentielle, couplée aux législatives.

Poursuivant, Issoufou a exhorté la classe politique à « un dialogue sincère afin de créer les conditions d’organisation d’élections à la satisfaction de tous ».