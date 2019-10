Niger: d’importants dons de Banque Atlantique à une école dont un château d’eau

Banque Atlantique, filiale du groupe Banque centrale populaire (BCP) du Maroc, dans une démarche solidaire et citoyenne, a remis officiellement le lundi 7 octobre 2019 à l’Ecole primaire Gorou Beri de Niamey, des infrastructures et matériels d’équipements, composés d’un château d’eau, de 200 table-bancs et d’un réseau solaire.Ces dons ont été remis à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue en présence de M. Boukary Wassalké, ministre conseiller à la présidence, M. N’gan Coulibaly, Directeur Général de Banque Atlantique.

La cérémonie a également enregistré la présence du Directeur de Cabinet du ministre de l’Enseignement primaire de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues nationales de l’Education Civique, M. Ismaël Mouddour , de plusieurs responsables du ministère et des membres du Comité de direction et des employés de la banque.

Cette importante donation fait suite à la signature de convention intervenue le 24 décembre 2018 entre Banque Atlantique et la direction de la Promotion de la scolarisation de la jeune fille, tutelle de l’établissement Gorou Beri, une institution d’enseignement mixte, dont la mission est de faciliter l’accès et le maintien des jeunes filles à l’école. Il compte ainsi parmi ses effectifs environ 56% de filles.

En réalisant ce projet de développement durable, au profit de l’école primaire de Gorou Beri, Banque Atlantique contribue ainsi à améliorer l’accès aux infrastructures de base et équipements nécessaires à l’encadrement de ces élèves.

A travers cet important don, Banque Atlantique exprime sa volonté d’accompagner le développement d’une éducation de qualité, dans un environnement adéquat, où la découverte et la valorisation des compétences féminines sont tenues pour primordiales.

Le but du groupe bancaire vise notamment à favoriser l’émergence d’une élite, en accordant la priorité à l’éducation des jeunes filles, et favorisant l’égalité des chances à l’école et dans la société.

Banque Atlantique réaffirme en outre son ambition en matière d’actions sociales et citoyennes à travers quatre axes d’intervention (social ; entrepreneuriat ; environnement ; culture) qu’elle investit pour innover dans son modèle, faisant émerger les bases d’une économie responsable dans ses pays de présence.

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Le groupe est présent dans les huit pays de l’Union. II totalise plus de 10 ans de présence dans le paysage bancaire nigérien et compte un réseau de 19 agences en développement.