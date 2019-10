Neuf Kenyans parmi les jeunes Africains les plus influents

Neuf jeunes kenyans ont été nommés parmi les 100 jeunes Africains les plus influents en 2019 par les Africa Youth Awards.Cette liste, qui reconnaît chaque année les œuvres de jeunes africains qui ont eu un impact sur la vie des jeunes à travers le continent, met en vedette des jeunes de 32 pays africains, ont révélé les organisateurs dans un communiqué publié mercredi à Nairobi.

Parmi les Kenyans, figurent Peter Tabichi, lauréat du Global Teacher Prize 2019 d’un million de dollars, le gouverneur Stephen Sang, la personnalité médiatique Adelle Onyango, Elizabeth Ntonjira, directrice des communications de l’Association pour la médecine et la recherche en Afrique (AMREF), et l’athlète Beatrice Chepkoech.

Parmi les autres nommés, figurent Natalie Robi, fondatrice d’un organisme communautaire, la journaliste Natalie Robi, Larry Madowo et la fondatrice de l’initiative Green Generation, Elizabeth Wanjiru Wathuti.

Cette distinction, qui en est à sa quatrième édition, a déjà permis de célébrer et de mettre en lumière les réalisations et les contributions remarquables des jeunes au développement du continent africain et de motiver des millions de jeunes à travers le monde.

Partageant ses réflexions sur la publication, le Prince Akpah, président fondateur des Africa Youth Awards, a précisé que la liste de cette année comprend un nombre record de 52 femmes et 48 hommes de 32 pays et « est une attestation des travaux mis en avant par des jeunes passionnés par le changement du récit du continent africain ».

Parmi les lauréats de 2019, figurent notamment Burna Boy, Envoyé de l’Union africaine pour la jeunesse, Aya Chebbi, Première Dame de la Sierra Leone, Fatima Maada Bio, lauréate du Prix mondial des enseignants, Peter Tabichi, Davido, fondateur du Fonds africain de la mode, Roberta Annan, gouverneur du comté de Nandi au Kenya, Stephen Sang et Alaa Salah, activiste soudanaise.

Le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Kenya et le Ghana arrivent en tête avec 15, 11, 9 et 8 récipiendaires respectivement.