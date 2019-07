Nécrologie et coopération en couverture des quotidiens burkinabè

Les quotidiens burkinabè de ce mercredi présentent des menus variés avec un accent particulier sur la 8e conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, sans oublier d’évoquer le décès de sa Majesté le Dima de Boussouma, Naaba Sonré (chef coutumier), la veille à Ouagadougou.«Nation : Le Dima de Boussouma nous a quittés !», se lamente Aujourd’hui au Faso, quotidien privé qui évoque le sujet dans sa rubrique « Les News du jour ».

Pour sa part, Le Pays, autre journal privé, titre : «Page triste : Le Dima de Boussouma s’est éteint», avant de relater que l’information a été relayée dans la journée d’hier mardi 30 juillet 2019.

Selon le journal, ce 31e roi du royaume de Boussouma, qui était député à l’Assemblée nationale, est né le 9 septembre 1941 et a été intronisé le 30 décembre 1967, à la mort de son père, le roi Naaba Wobgo.

Quant à L’Observateur Paalga (privé), il arbore : «Rungou de Boussouma : Le Naaba Sonré s’est éclipsé», tandis que Le Quotidien mentionne : «Le Dima Sonré de Boussouma n’est plus».

Le journal cité en second lieu, évoque la 8e conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, affichant : «Axe Ouagadougou-Yamoussoukro : Plus de 345 milliards d’échanges commerciaux en 2018».

Le Quotidien donne également la parole à des citoyens burkinabè qui «apprécient le TAC».

De son côté, le quotidien national Sidwaya informe que le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara est arrivé hier mardi à Ouagadougou pour prendre part à la huitième conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération qui lie son pays au Burkina Faso.

«A sa descente d’avion à 15h 30 mn, il (Alassane Ouattara) a été accueilli par son homologue burkinabè, Roch marc Christian Kaboré (…) Aujourd’hui, les deux personnalités présideront la conférence au sommet du TAC qui, en principe, devra solder la signature de nouveaux accords», rapporte le journal.