MTN choisi pour la digitalisation de la fonction publique camerounaise

L’opérateur sud-africain Mobile Telecommunications Network (MTN) a signé un mémorandum d’entente avec le ministère camerounais en charge de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra) en vue d’accompagner ce dernier dans sa transformation digitale, a appris APA jeudi auprès des services compétents dudit département.Bien que ni le montant ni la durée du contrat n’aient pas été précisés, l’on apprend néanmoins que des solutions numériques seront développées afin de fournir des moyens simples, rapides et sécurisés permettant d’obtenir les informations dont auront besoin le personnel de l’État, ainsi que l’ensemble des usagers.

Les technologies et l’expertise apportées par MTN permettront ainsi, selon le Minfopra, le traitement automatique des réclamations en ligne afin de désengorger les ministères utilisateurs, améliorer le système d’information et d’alerte pour mieux renseigner les usagers, éviter les files d’attente et les éventuels déplacements des fonctionnaires de leurs régions vers la capitale, Yaoundé.

Il s’agira de solutions simples, accessibles, sécurisées et innovantes, insiste-t-on, permettant à des fonctionnaires en région d’avoir accès à un serveur vocal qui les renseignerait sur la composition d’un dossier, envoyer des pièces permettant de composer un dossier, accéder à certains services le week-end ou après les horaires de travail.

Il convient de noter que pour cette prestation, MTN était en lice avec le français Orange et un consortium mené par le marocain Arago Consulting.