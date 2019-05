Mondial U20 : le Sénégal neutralise la Pologne (0-0)

L’équipe nationale U20 du Sénégal a tenu en échec la Pologne (0-0), ce mercredi soir, en match comptant pour la troisième journée de la Coupe du monde de cette catégorie et termine du coup en tête du groupe A avec sept points dans son escarcelle.Le sélectionneur Youssouph Dabo, ayant assuré sa place en huitièmes de finale dès la deuxième rencontre, apporte moult modifications dans son onze de départ. Sur la ligne d’attaque, le jeune technicien aligne Ibrahima Dramé, Amadou Dia Ndiaye et Ousseynou Niang.

Consciente qu’un nul suffit à son bonheur, la Pologne ne joue pas l’offensive à outrance. A la demi-heure de jeu, Amadou Dia Ndiaye hérite de la balle à bonne distance suite à un jeu en triangle impliquant notamment le couteau suisse Dion Lopy. L’attaquant messin enroule le cuir mais sa tentative n’accroche pas le cadre.

Sans appuyer sur l’accélérateur, les Lionceaux parviennent à gêner les Aiglons blancs. C’est ainsi que l’ailier Ibrahima Dramé provoque, avec beaucoup de malice, un coup franc à l’entrée de la surface de réparation. Le latéral gauche Souleymane Aw botte la balle sur le poteau (40ème mn).

Très volontaire, Ibrahima Dramé lancé en profondeur, mystifie son vis-à-vis. Le centre dévié du joueur de l’Institut Diambars termine dans les pieds d’Ousseynou Niang dont la frappe est miraculeusement stoppée par le gardien polonais (44ème mn).

En seconde période, le coach Dabo fait entrer le milieu offensif Amadou Ciss et l’attaquant de pointe Youssouph Badj. Finalement, les deux formations ne s’offrent guère d’occasions franches pour faire trembler les filets.

Avec ce nul blanc, le Sénégal clôt le premier tour du Mondial U20 à la première place du groupe A avec sept points (deux victoires et un nul). Intraitables sur le plan défensif avec aucun but concédé en trois sorties, les Lionceaux sont suivis de la Colombie (6 points), de la Pologne (4 points) et de Tahiti (0 point).