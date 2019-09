Mondial-2019: Grands rendez-vous, un premier week-end décisif

Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud, Australie-Fidji et France – Argentine samedi, Irlande – Ecosse dimanche: le premier week-end de la Coupe du monde de rugby au Japon sera décisif dans la course aux quarts de finale. Voire plus.

Poule A: derrière l’Irlande, à qui la première place semble promise, le deuxième billet devrait se jouer entre le Japon et l’Ecosse, programmé lors de la dernière journée, le 13 octobre.

A suivre: Irlande – Ecosse (dimanche), Japon – Irlande (28 septembre), Japon – Ecosse (13 octobre)

Poule B: All Blacks et Springboks seront à coup sûr en quarts de finale. Mais dans quel ordre? Réponse dès samedi à Yokohama avec ce choc entre deux des grands favoris du Mondial. Qui pourraient bien se retrouver en finale, le 2 novembre.

A suivre: Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud (samedi)

Poule C: derrière l’Angleterre, impressionnante lors du Tournoi des six nations puis lors des matches préparatoires, Français et Argentins devraient se disputer la deuxième place. Le vainqueur de ce duel samedi à Tokyo prendra évidemment une grosse option sur la qualification. Les matches des Anglais face aux Argentins (5 octobre) et aux Français (12 octobre) seront également déterminants.

A suivre: France – Argentine (samedi), Angleterre – Argentine (5 octobre), Angleterre – France (12 octobre)

Poule D: la première place de la poule devrait se jouer entre l’Australie et le pays de Galles, le 29 septembre. Mais les Fidjiens, qui affronteront les Wallabies samedi avant de croiser la route des Gallois (9 octobre), tenteront de se mêler à la lutte pour les quarts de finale.

A suivre: Australie – Fidji (samedi), Australie – Galles (29 septembre), Galles – Fidji (9 octobre)