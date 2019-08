Mexique: au moins 28 morts dans l’incendie criminel d’un bar de striptease

Incendie criminel, rafales d’armes automatiques : un règlement de comptes dans un bar de striptease de l’Etat mexicain de Veracruz a fait au moins 28 morts et 9 blessés, ont annoncé mercredi les autorités.

Huit hommes ont fait irruption dans la nuit de mardi à mercredi au « Caballo blanco » (Cheval blanc), établissement nocturne de Coatzacoalcos, cité portuaire mexicaine, connue pour son industrie pétrolière, ont indiqué des témoins à l’AFP.

Selon certains d’entre eux, ils ont tiré sur les clients et mis le feu à l’établissement à l’aide de cocktails Molotov. D’autres affirment que les agresseurs ont versé de l’essence avant d’incendier le bar.

Devant le bar en partie carbonisé, des débris et des chaises retournées étaient visibles, a constaté l’AFP. Le cadavre d’une danseuse gisait à côté de la piste et des barres verticales.

Mercredi matin, durant son habituelle conférence de presse quotidienne, le président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, a dénoncé une attaque « inhumaine », évoquant un règlement de comptes sur fond de corruption.

Cette attaque a eu lieu dans une des zones les plus violentes du Mexique. De part son emplacement, cet Etat, qui borde le Golfe du Mexique, est stratégique pour le trafic de drogue vers les Etats-Unis. Le Veracruz est régulièrement le théâtre d’enlèvements et d’extorsions sur les migrants.

Le gouverneur de l’Etat, Cuitlahuac Garcia, a indiqué sur Twitter que selon les premiers éléments de l’enquête sur ce « crime déplorable », un des auteurs avait été arrêté en juillet avant d’être relâché 48 heures plus tard par le parquet local, ce que le ministère public a nié.

– « C’est de la corruption » –

Le président mexicain a confirmé l’information et affirmé que son gouvernement allait demander une enquête « approfondie » sur ces attaques comme sur les liens entre le parquet de Veracruz et les groupes criminels.

« Cette collusion, cette association de malfaiteurs entre criminels et autorités, si cela est confirmé, c’est de la corruption et c’est ce que nous devons combattre », a souligné le chef de l’Etat, élu l’an dernier avec un discours anti-corruption.

Le parquet fédéral et le gouvernement de Veracruz ont annoncé mener des opération dans la ville de Coatzacoalcos, 235.000 habitants, sans donner plus de détails.

Au moment de l’attaque, « des hommes (armés) sont arrivés dans plusieurs voitures, avec des fusils d’assaut et des armes de poing. Ils ont menacé les vigiles et pris le contrôle de l’entrée principale », a raconté un témoin, encore incrédule.

Les familles des employés sont vite arrivées sur place pour tenter d’avoir des nouvelles. « Ce que je veux savoir, c’est s’il va bien », a expliqué la mère d’un jeune homme chargé de faire le ménage dans les toilettes du bar. Elle est revenue sur les lieux après être allée dans trois hôpitaux à la recherche de son fils.

« Avez-vous ma fille? Elle était danseuse », demandait une autre femme.

Depuis 2006 et la mobilisation de l’armée par le gouvernement pour combattre les cartels, la violence liée à la drogue a fait plus de 250.000 morts au Mexique. Les experts estiment que cette stratégie a abouti à fragmenter ces cartels en cellules délictueuses plus petites et plus violentes.