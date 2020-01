Menu diversifié à la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mercredi se focalisent sur nombre de sujets notamment l’approvisionnement en eau potable, l’ouverture d’un consulat de Gambie à Dakhla et le secteur touristique.+Le Matin+ rapporte que le Roi Mohammed VI a présidé, mardi à Marrakech, une séance de travail consacrée au Programme prioritaire national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020–2027.

Ce programme s’articule autour de cinq axes à savoir l’amélioration de l’offre hydrique notamment par la construction des barrages, la gestion de la demande et la valorisation de l’eau notamment dans le secteur agricole, le renforcement de l’approvisionnement en eau potable en milieu rurale, la réutilisation des eaux usées traitées dans l’irrigation des espaces verts et la communication et la sensibilisation en vue de renforcer la conscience liée à l’importance de la préservation des ressources en eau et la rationalisation de son utilisation, ajoute le quotidien

Le Souverain a bien voulu donner ses hautes Instructions pour la mise en œuvre de ce Programme, dont le coût global atteindra 115 milliards de dirhams (1 euro = 10,5 DH).

+Al Ahdath Al Maghribia+ fait savoir que la République de Gambie a ouvert mardi un consulat général à Dakhla.

La cérémonie d’inauguration de cette représentation diplomatique a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue gambien, Mamadou Tangara.

Il s’agit de la quatrième représentation diplomatique africaine dans les provinces du Sud, après l’ouverture du Consulat général des Iles Comores et des consulats honoraires du Sénégal et de la Côte d’Ivoire à Laâyoune, rappelle la publication.

+Aujourd’hui le Maroc+ relève que la ville nordique de Chefchaouen continue de renforcer son positionnement parmi les plus belles destinations touristiques grâce aux beaux clichés de ses sites naturels et historiques postés sur les réseaux sociaux.

A cet effet, la perle bleue vient d’être sacrée, par le quotidien britannique Daily Mail, comme ville la plus mentionnée sur Instagram. Cette nouvelle distinction – qui s’ajoute à d’autres déjà obtenues par plusieurs guides touristiques et publications spécialisés, lui permet de se positionner parmi les villes les plus populaires du monde sur les réseaux sociaux, selon le journal.

La célébrité de la perle bleue comme ville photogénique à travers le hashtag «Chefchaouen» a pu rassembler jusqu’à présent plus de 620.000 publications sur Instagram.

+L’Opinion+ croit savoir que cette année, une nouvelle autoroute sera construite entre Rabat et Casablanca. Le nouvel axe routier Casablanca-Rabat sera construit en parallèle à l’axe routier principal et reliera le contournement de Rabat à la rocade Sud de Casablanca sur 60 km.

Le tronçon devra relier directement la voie de contournement de Rabat, à hauteur de Tamesna, à la nouvelle rocade Sud de Casablanca, au niveau de Tit Mellil, en passant à proximité de l’aéroport de Benslimane, avec franchissement des Oued Cherrat, Oued Nfifikh et Oued El Maleh.

Le nouveau chantier permettra de réduire l’embouteillage au niveau des péages, surtout ceux de Casablanca, Mohammedia et Bouznika. Le projet, dont les études techniques sont bouclées, a été planifié depuis 2016 pour être finalisé à l’horizon 2030, indique le quotidien.