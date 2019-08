MCC : entrée en vigueur du Programme Compact de la Côte d’Ivoire

Le directeur général de l’agence gouvernementale américaine Millennium challenge corporation (MCC), Sean Cairncross et le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, ont procédé lundi à Abidjan au lancement officiel du Programme Compact conclu entre le MCC et la Côte d’Ivoire.M. Sean Cairncross et le Président du Conseil d’administration du Millennium challenge account (MCA), Patrick Achi, secrétaire général de la présidence ivoirienne, ont signé le protocole d’entrée en vigueur du Compact de la Côte d’Ivoire, à la salle Mosaïque de la présidence ivoirienne.

« Nous sommes honorés d’être à Abidjan aujourd’hui pour célébrer l’entrée en vigueur du Compact. Le MCC est fier de travailler avec le gouvernement ivoirien pour diversifier l’économie et éliminer les principaux obstacles à la croissance économique du pays », a dit M. Cairncross.

Ce programme Compact d’un montant de 525 millions de dollars (307,41 milliards Fcfa) offert par le MCC à la Côte d’Ivoire, vise à « soutenir la croissance et encourager les investissements privés en renforçant les capacités de la main d’œuvre, en réduisant les coûts de transport et en ouvrant de nouveaux marchés ».

Le compte à rebours a été donné à 17h42 GMT (heure locale) via une grande horloge par le président de la République de Côte d’Ivoire, en présence de plusieurs membres du gouvernement. L’État ivoirien entend contribuer à hauteur de 22 millions de dollars (12,88 milliards Fcfa) supplémentaires à ce programme Compact.

Dans le cadre du Programme Compact, le Projet Abidjan transport, devrait permettre de réduire les coûts de transport et d’améliorer l’efficacité des entreprises en réhabilitant les routes aux alentours de la zone portuaire et en améliorant la gestion et l’entretien du réseau routier.

Un projet dénommé « Compétence pour l’employabilité et la productivité » devrait permettre d’accroître l’accès à l’enseignement secondaire et à la formation des enseignants et consistera aussi en la construction d’environ 84 nouveaux collèges de proximité.

La Côte d’Ivoire a réalisé des progrès significatifs au cours des dernières années pour être éligibles au financement du MCC, en passant 14 des 20 indicateurs du système d’évaluation du MCC au cours de l’exercice 2019 contre cinq en 2013.