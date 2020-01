Maroc : Tanger abrite la 21ème édition du Festival national du film du 28 février au 7 mars

La 21ème édition du Festival national du Film (FNF) aura lieu du 28 février au 07 mars 2020 à Tanger, a annoncé, jeudi, le Centre Cinématographique Marocain (CCM), organisateur de ce rendez-vous annuel.Le programme de ce festival comporte une compétition pour les films de court métrage de fiction, une autre pour les films de long métrage de fiction et de documentaire et des rencontres professionnelles outre la présentation du bilan cinématographique au titre de l’année 2019 et des activités parallèles, indique un communiqué du CCM parvenu à APA.

Crée en 1982 mais annuel, sans connaître d’interruption à partir de sa 11ème édition en 2010, le Festival national du film au Maroc est organisé par le Centre cinématographique marocain.

En 2019, le grand prix de cette manifestation artistique a été remporté par le long-métrage « Lancer ce poids » de Hind Bensari. Pour la compétition des courts-métrages, le film « les enfants des sables » de El Ghali Graimiche s’est adjugé le titre.