Maroc : Saisie de plus de 8 tonnes de résine de cannabis

Les services de douaniers marocains ont saisi une quantité de 8.342 kg de résine de cannabis aux ports de Casablanca et de Tanger Méditerranée, ainsi qu’au poste frontière terrestre de Guerguarate (Sud) depuis le 11 octobre courant.Selon un communiqué publié mercredi par l’Administration des Douanes et Impôts indirects (ADII), les services douaniers chargés du contrôle des exportations au port de Casablanca, en collaboration avec la brigade de lutte contre les stupéfiants et les services spécialisés de la sûreté nationale ont découvert, vendredi dernier, 142 kg de résine de cannabis sous forme de plaquettes soigneusement dissimulées dans des cachettes aménagées en double paroi sous le plancher d’un container présenté vide à l’exportation à destination de l’Espagne.

Pour leur part, les services douaniers exerçant au poste frontière terrestre de Guerguarate ont mis en échec lundi dernier une deuxième tentative d’exportation après avoir soumis un ensemble routier transportant une cargaison de pommes de terre à un contrôle par scanner qui a révélé la présence de près de 6 tonnes de résine de cannabis sous forme de tablettes cachées dans des ballots, poursuit la même source.

Le même jour, les services douaniers chargés du contrôle des exportations au port de Tanger Méditerranée ont saisi 2.200 kg de résine de cannabis, notant que suite à un contrôle par scanner et à une vérification physique très poussée, la drogue a été retrouvée dans les pneus de secours, le réservoir et le plancher d’une remorque à destination de l’Espagne, présentée vide à l’exportation.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’ADII pour lutter contre le trafic illicite des stupéfiants.