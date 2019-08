Maroc : Les hammams de la grande mosquée Hassan II ouvrent ses portes au public

Les hammams de la grande Mosquée Hassan II à Casablanca ont officiellement ouvert, mercredi, leurs portes au public, avec une offre associant à la fois des bains maures et des « bains de santé » modernes équipés d’animations aquatiques et puisant leurs eaux directement dans la richesse naturelle de l’océan atlantique.Le hammam traditionnel des femmes et celui des hommes sont situés au-dessous de l’esplanade de la Mosquée et occupent une superficie de 3.000 m² chacun. Chaque hammam est composé d’un hall d’accueil comprenant une tisanerie, des vestiaires et un bain maure constitué de trois salles (tiède, chaude et très chaude).

Il comprend également un espace de services à la demande composé d’une salle de gommage et de savonnage, tandis que le « bain de santé » comprend un grand bassin multifonction de 300 m3 d’eau de mer chauffée, d’une profondeur de 1.20 mètre.

Lors de l’inauguration de ces enceintes, le secrétaire général de la Fondation, Mohamed Berkaoui, a expliqué que le bien-être doit être accessible à un public le plus large possible et c’est ce principe qui a sous-tendu la stratégie de la Fondation et de son partenaire français « Deep Nature Group », en prévoyant des prestations de base abordables.

L’offre de service des hammams s’adresse tant à une clientèle marocaine qu’étrangère, contribuant ainsi au rayonnement touristique de la métropole, a-t-il fait savoir.

La mosquée Hassan II est une grande mosquée située à Casablanca, est l’une des plus grandes mosquées de la planète et la plus importante en taille du Maghreb. Elle est le symbole de la ville de Casablanca, son minaret est le plus haut du monde.

Très grande, la mosquée peut accueillir une population d’environ 105 000 fidèles et la salle de prières 25 000 fidèles. Elle a été construite de 1986 à 1993.