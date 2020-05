Maroc : Le conseil des droits de l’Homme et l’UNFPA se joignent pour lutter contre la pratique du mariage des enfants

Le Conseil marocain des droits de l’Homme (CNDH) et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) ont signé, jeudi à Rabat, un accord qui porte sur la promotion des droits des femmes et des filles, y compris les droits à la santé sexuelle et reproductive au Maroc. Paraphé par Mme Amina Bouayach, présidente du CNDH, et Luis Mora, représentant de UNFPA, l’accord vise à renforcer le plaidoyer pour lutter contre la pratique du mariage des enfants, promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive, et renforcer la mobilisation pour la mise en œuvre des recommandations des instruments internationaux en la matière. Cette collaboration renforcera la contribution des deux parties aux efforts visant à mettre fin au mariage des enfants.

Ce partenariat, qui vient renforcer la coopération du CNDH avec le Système des Nations Unies pour le développement au Maroc, vise à développer une information claire et complète, intégrant les éléments normatifs, constitutionnels, juridiques et les éléments de politiques publiques nationales en matière des droits à la santé sexuelle et reproductive, qui sera mise à la disposition de l’ensemble des acteurs.

Il s’agit également de renforcer l’appropriation par les acteurs de la société civile, des mécanismes internationaux visant à améliorer la situation des droits humains en général et des droits à la santé sexuelle et reproductive en particulier.

L’UNFPA appuie 150 pays, dont le Maroc, dans la collecte des données démographiques à même de comprendre leurs tendances et de développer des politiques permettant d’assurer un développement durable et inclusif.