Maroc : Ivanka Trump lance un programme de financement de près de 9,5 millions US au profit de projets visant les femmes

La fille et conseillère du président des Etats-Unis, Ivanka Trump, a présidé, vendredi, une cérémonie de lancement d’un programme de financement de près de 9,5 millions de dollars (90 millions de dirhams) au profit de projets visant les femmes.Durant la présentation qu’a présidée Ivanka Trump qui porte la « Women’s Global Development and Prosperity Initiative » un projet d’encouragement des femmes issues des pays en développement à devenir indépendantes économiquement, neuf projets visant à autonomiser les femmes et les jeunes afin de les intégrer dans le monde du travail, ont été annoncés. Le financement accordé à ces projets -qui couvrent la majorité des régions du Maroc ont été sélectionnés- a été fait sur la base de résultats et s’inscrit dans le cadre du programme Emploi FBR.

Ainsi, seules neuf ONG, des associations nationales ou internationales, ainsi que des prestataires privés, nationaux ou internationaux opérant dans le domaine de l’intermédiation, ont été retenues sur la base de 40 propositions émises dans le cadre de l’appel à projets lancé du 05 mars au 29 avril 2019.

L’objectif du programme Emploi FBR est de former quelques 8.300 bénéficiaires directs, notamment des femmes en premier lieu et des jeunes entre 18 et 35 ans, dont plus de 70% de femmes.

Le financement accordé relève du Programme Emploi FBR qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité « Emploi », le deuxième programme de coopération « Compact II », conclu le 30 novembre 2015 entre le gouvernement du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par le Millennium Challenge Corporation (MCC).

Lors de cette cérémonie, Ivanka Trump était en compagnie de Sean Cairncross, patron du Millennium Challenge Corporation (MCC) et de Mohamed Amakraz, ministre marocain du Travail et de l’Insertion Professionnelle.