Maroc : Ifrane abrite la 1ère conférence régionale africaine « Global Hands-On Universe »

L’Université Al Akhawayn à Ifrane (UAI) abritera les 24 et 25 septembre la première conférence régionale africaine « Global Hands-On Universe » (GHOU), dédiée à la compréhension de l’univers par le biais de méthodes issues des sciences, des mathématiques et de la technologie.Initiée en marge de la huitième édition du festival d’Ifrane de l’astronomie (23-28 septembre), cette conférence bénéficiera aux enseignants qui transmettront à leur tour les connaissances acquises aux étudiants.

Cet évènement, qui se veut une plateforme de partage et de collaboration, mettra cette année l’accent sur les télescopes télécommandés.

En parallèle, l’UAI accueillera également le programme Galilée de formation des enseignants (GTTP). L’objectif de ce programme, qui forme les enseignants sur les pratiques pédagogiques en astronomie, est de créer un réseau mondial d’ambassadeurs et d’enseignants Galilée, capables d’utiliser et de transférer de manière efficace les outils et les ressources éducatives en la matière.

Événement national majeur, le Festival de l’Astronomie d’Ifrane, qu’organise le Club d’astronomie de l’UAI, ambitionne de vulgariser cette science auprès du grand public et des jeunes en particulier. Ce rendez-vous annuel rassemble des clubs et des associations d’astronomie venant du monde entier.