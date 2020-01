Maroc: Coup d’envoi mardi de la 6ème édition de la CAN-2020 de Futsal à Laâyoune

Le coup d’envoi de la 6ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal Total 2020, aura lieu, mardi à la ville de Laâyoune, chef-lieu des provinces du sud du Royaume, avec la participation de huit équipes africaines réparties sur deux poules.Le groupe A comprend le Maroc, Guinée équatoriale, L’île Maurice, Libye, alors que le groupe B est composé de l’Égypte, Guinée, Angola, Mozambique.

Vainqueur de la CAN de Futsal 2016 en Afrique du Sud devant l’Egypte (3-2), la sélection marocaine de futsal, arrivée la première à Laâyoune, a effectué, sous la houlette de l’entraîneur Hicham Deguig, plusieurs séances d’entrainement.

Depuis son lancement en 1996, la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal Total, qui s’appelait jusqu’en 2015 le Championnat d’Afrique de Futsal, a été dominée par l’équipe d’Égypte avec trois titres consécutifs, dont deux devant son public en 1996 et 2000, et deux médailles d’argent en 2008 et 2016.

Les Pharaons n’ont pas disputé la phase préliminaire de cette édition puisqu’ils étaient l’équipe africaine la mieux classée à la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2016.

Le Mozambique, finaliste en 2004 et troisième en 2016, espère faire mieux que ses précédentes participations.

La Libye, sacrée en 2008, attend de pied ferme l’ouverture de cette 6ème édition pour rééditer ses prouesses du passé.

Cette compétition africaine quadriennale offre trois billets pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA qui se tiendra du 12 septembre au 4 octobre 2020 en Lituanie.

Sept équipes avaient déjà représenté l’Afrique sur la scène mondiale : Égypte (6 fois), Maroc (2), Libye (2), Mozambique (1), Nigeria (1), Zimbabwe (1) et Algérie (1).

Lors de la dernière édition en 2016 en Colombie, l’Afrique était représentée par l’Égypte, le Maroc et le Mozambique.

Les équipes marocaine et mozambicaine n’avaient pas alors réussi à surmonter les matches en phase de groupes, contrairement aux Égyptiens qui ont terminé parmi les meilleurs troisièmes grâce à leur succès 7-1 contre Cuba, avant de battre l’Italie en huitième de finale (4-3 a.p.), et de chuter contre l’Argentine (0-5) en quart.

Cette édition de Laâyoune sera bien engagée vu la participation d’équipes de haut niveau telles que l’Égypte, la Libye, l’Angola et le Mozambique, selon le sélectionneur marocain.

Pour M. Deguig, le Maroc est aussi un candidat « sérieux » pour remporter le titre et assurer sa participation à la prochaine Coupe du Monde.

Selon lui, la sélection marocaine « fera tout » pour se qualifier pour les demi-finales de la CAN 2020 et obtenir l’un des trois billets pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, prévue cette année en Lituanie, « et pourquoi pas décrocher le titre ».

Pour rappel, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad est arrivé lundi soir à Laâyoune pour assister à la 6ème Coupe d’Afrique des nations de Futsal Total 2020.

Dans une déclaration à la presse à l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune, le président de la CAF a remercié les autorités et les responsables marocains pour la mobilisation des moyens nécessaires en vue de l’accueil et de la réussite de cette grande compétition africaine et pour l’édification des infrastructures nécessaires à même de promouvoir le football et le sport en général.