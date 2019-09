Marc Vincent prend la tête de l’UNICEF en Côte d’Ivoire

L’ancien Directeur du choléra et des finances innovantes auprès de l’Envoyé spécial pour le bureau des Nations-Unies en Haïti, Marc Vincent a pris officiellement fonction en qualité de nouveau Représentant du Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) en Côte d’Ivoire, indique un communiqué transmis vendredi à APA.M. Vincent qui succède au Dr Aboubacar Kampo, a présenté ses lettres de créances au ministère ivoirien des affaires étrangères s’engageant à oeuvrer pour le bien-être des enfants de Côte d’Ivoire.

« Je m’engage à renforcer les acquis de l’excellente coopération qu’entretient l’UNICEF et le gouvernement ivoirien. Pour cela nous nous engageons à œuvrer pour que chaque enfant de Côte d’Ivoire naisse et grandisse en bonne santé, soit protégé contre la violence et l’exploitation, mange une nourriture en quantité suffisante… Ce sont des droits inaliénables que nous adultes et parents avons le devoir de préserver », a estimé M. Vincent à sa prise de fonction.

Pour lui, l’innovation est l’une des clés pour obtenir des solutions efficaces pour les enfants. « Nous devons innover car nous avons le devoir de faire mieux. Nous devons aussi impliquer les jeunes dans la recherche de solutions et dans les actions que nous menons », a-t-il exhorté.

Le nouveau représentant de l’UNICEF en Côte d’Ivoire cumule plus de 25 ans de service au sein des Nations-Unies en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe. En Côte d’Ivoire, l’UNICEF travaille avec les jeunes à travers divers programmes, notamment la plateforme U-Report pour leur permettre de s’exprimer et de prendre part au développement de leurs communautés.

Près de 900 000 U-Reporters ont été enregistrés en Côte d’Ivoire. Dans le souci d’œuvrer au bien-être des enfants, l’UNICEF mise depuis quelques années sur des solutions innovantes telles que la construction de salles de classes et d’infrastructures sanitaires en brique de plastique recyclé. Cela a permis la construction de 30 salles de classes en Côte d’Ivoire favorisant ainsi l’accès à l’école à plus de 1500 enfants dans le pays.