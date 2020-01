Mali: 20 gendarmes tués dans l’attaque d’un camp miliaire

20 gendarmes maliens sont tués dimanche dans une attaque attribuée à des djihadistes contre un camp de la région de Ségou au centre du pays, selon des sources militaires et locales.Tôt ce matin, aux environs de 04h du matin, le camp de la gendarmerie de Sokolo dans la région de Ségou à été attaqué par des Djihadistes. Le bilan provisoire est lourd: 20 gendarmes sont tués et plusieurs autres blessés par les assaillants selon des sources militaires et locales.

« Les terroristes sont arrivés à moto. Ils étaient très armés. Ils sont entrés dans le camp et ont pris beaucoup de matériel”, a expliqué un responsable local, qui a requis l’anonymat et a confirmé que tous les militaires étaient des gendarmes.