Macky Sall et les Lions se partagent la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus jeudi à APA traitent essentiellement de la victoire (2-0) des Lions, hier à Thiès (ouest), contre les Diables Rouges du Congo lors du premier match des éliminatoires de la CAN 2021 et de la réception du Prix Medays 2019 par le président Macky Sall, le même jour à Tanger (Maroc).« Recevant le Prix Medays, hier à Tanger, le président de la République, Macky Sall, a exhorté les Africains à prendre en main leur destin. A son avis, +il ne peut y avoir ni chasse gardée, ni exclusivité, ni exclusion+ en Afrique », écrit Le Soleil citant le récipiendaire.

Et le quotidien national d’ajouter : « Face aux inégalités grandissante et parfois source de subversion et d’incertitudes, le chef de l’Etat sénégalais estime qu’on ne peut plus se résigner à la perte de confiance ».

Remis tous les ans, lors des cérémonies d’ouverture et de clôture officielles des MEDays, les Prix MEDays sont attribués à des personnalités, institutions, organisations ou entreprises, ayant apporté une contribution déterminante au développement des pays du Sud, ou ayant eu une réelle valeur ajoutée dans l’amélioration des rapports Nord-Sud ou Sud-Sud.

Sous le titre « La leçon de Macky à Tanger », Le Quotidien informe que « Macky +a donné+ des réponses contre la crise globale de confiance ». « Il a, selon le journal, cadré son discours sur la thématique de ces derniers Medays en rappelant les fondements de la liberté, bases de la sécurité et du développement des pays ».

Faisant un focus sur le discours du président Macky Sall à Tanger, le quotidien L’AS met en exergue cette déclaration : « Le peuple a autant besoin de liberté que de pain quotidien ».

Sur un tout autre sujet, Sud Quotidien revient sur la victoire 2-0, hier à Thiès (ouest) de l’équipe nationale du Sénégal contre les Diables Rouges du Congo et arbore cette Une : « Les Lions assurent d’entrée ».

L’Observateur consacre également sa parution du jour au succès des poulains d’Aliou Cissé et affiche : « A Thiès, l’histoire commence sur de bons rails ». Le journal y ajoute ces sous-titres : « La belle histoire des Thiéssois Sidy Sarr et Habib Diallo – Les choix gagnants de Aliou Cissé – Ismaïla Sarr (sera) forfait contre l’Eswatini ».

Décortiquant la victoire des coéquipiers de Sadio Mané, le journal Record estime que « Les Lions (se sont imposés) sans trembler » là où Vox Populi soutient que « Les Lions (ont exorcisé) les Diables Rouges ».