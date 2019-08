Lutte contre la contrebande : Le Nigeria ferme ses frontières terrestres avec le Benin

Dans la nuit du mardi au Mercredi dernier, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres avec le Benin pour mettre fin à la contrebande dans ses échanges commerciaux avec le Bénin.Cette fermeture fait suite à une mission d’inspection nigériane déployée le long des frontières et qui a procédé à la vérification de la bonne exécution de certaines mesures prises par le gouvernement de l’État fédéral.

Selon certaines sources, les services douaniers du Nigéria auraient intercepté une importante quantité de médicaments tramadol et de codéine, entassés dans des camions, en provenance du Bénin à hauteur de Lagos.

Informées, les autorités nigérianes auraient pris la décision de fermer leurs frontières afin de redéfinir de nouvelles bases dans les échanges commerciaux.

Pour John Igué, Economiste, le Benin est le pays qui a des relations extrêmement profondes sur le plan économique et des relations de voisinage avec le Nigéria. « Avec cette fermeture, c’est beaucoup de problèmes créés à la fois au Nigéria et au Bénin en raison de l’intensité des mouvements qui se développent entre les deux pays et surtout des marchandises qui sont convoyés par ces mouvements de personnes. Donc si cela dure, il y aura des conséquences extrêmement graves sur l’économie béninoise parce que chaque fois que le Benin bénéficie de l’ouverture sur le Nigéria, sa croissance augmente de 2,6%. »