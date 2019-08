Lutte contre Boko Haram: un jeune camerounais lance un drone à l’énergie solaire

Un jeune inventeur camerounais, en guise de contribution à la lutte que mène son pays contre Boko Haram, a mis au point un drone fonctionnant à l’énergie solaire et qu’il compte commercialiser à travers une levée de fonds de 500 millions de FCFA lancée depuis mai dernier.«Ayant fait mes études supérieures dans l’Extrême-Nord du Cameroun, et voyant sans cesse de nombreuses familles obligées de quitter leurs domiciles à cause de la guerre, je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose », a déclaré Borel Teguia sur Cameroon-Info.net visité dimanche à APA.

Agé de 25 ans, il est ingénieur de conception en énergies renouvelables, sorti de l’Ecole nationale supérieure polytechnique (ENSP) de Maroua.

« C’est ainsi que j’ai commencé à travailler sur cet engin miniature qui pourrait voler, prendre des images visualisables en temps réel, et permettre de mieux surveiller les frontières camerounaises», a-t-il expliqué.

Doté de quatre moteurs symétriques, l’appareil qui pèse 700 g, avec une coque fabriquée à base d’aluminium et de plastique, assure une parfaite stabilité en cours de vol, son alimentation à partir de l’énergie solaire augmentant par la même occasion son temps de vol.

Ainsi, là où «les drones civils existants ont un temps de vol relativement faible, entre 30 à 45 minutes, limitant ainsi leur champ d’application dans plusieurs domaines », celui de Borel peut, assure son inventeur « recharger ses batteries en cours de vol à partir de l’énergie du soleil, permettant ainsi de faire 1 h à 2 h de temps de vol».