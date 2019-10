L’UE met le lycée professionnel de Jacqueville aux «normes internationales» avec 1,9 milliard FCFA

Environ 1,9 milliard FCFA a été investi par l’Union européenne (UE) pour mettre « aux normes internationales » le lycée professionnel de Jacqueville, un établissement de formation technique créé il y a 36 ans et situé à une cinquantaine de km à l’ouest d’Abidjan, a appris APA lundi sur place.Avec un effectif de près de 2000 élèves répartis dans quatre filières industrielles, cette école qui a été réhabilitée à 900 millions FCFA et équipée à plus d’un milliard FCFA par l’UE dans le cadre du Programme d’appui à la formation professionnelle et à l’insertion des jeunes ( PROFORME), a été réceptionné lundi par Dr Brice Kouassi, le secrétaire d’État ivoirien chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Ce projet qui a été lancé en 2016 et dont l’objectif principal est le développement des compétences des jeunes de Côte d’Ivoire, a permis la réhabilitation et l’équipement de onze écoles de formation professionnelle et technique du pays pour un coût estimé à près de 19 milliards FCFA.

« Cette cérémonie se veut la remise officielle des ouvrages de cette école remis aux normes internationales. Le PROFORME est un don de plus 19 milliards FCFA de l’UE pour financer le renforcement des capacités d’accueil des structures de l’enseignement technique et de la formation professionnelle qui, à terme devrait permettre à la Côte d’Ivoire de disposer d’un système de formation professionnelle et technique performant et de qualité», a expliqué le secrétaire d’État Brice Kouassi dans une allocution.

Selon lui, l’enjeu de l’enseignement technique « n’est pas seulement de résoudre le problème du chômage en Côte d’Ivoire », mais aussi de faire émerger des « champions » nationaux. « Vous qui avez choisi cette voie de la formation professionnelle, sachez que la Côte d’Ivoire compte sur vous pour être les nouveaux champions de notre économie », a exhorté M. Kouassi.

Avant lui, Michel Laloge, le représentant de l’UE a soutenu que son institution veut jouer un « rôle majeur » dans l’insertion des jeunes de la formation professionnelle en Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, il a souhaité que le lycée professionnel de Jacqueville « redevienne un lycée d’excellence ».

La réception du lycée professionnel de Jacqueville réhabilité et équipé par l’UE dans le cadre du projet PROFORME marque ainsi la clôture des remises des onze établissements de l’enseignement technique et professionnel réhabilités dans le pays.

Ce projet d’un coût global de plus de 19 milliards FCFA pour l’ensemble des onze établissements du pays réhabilités, financé par l’UE, a été mis en œuvre par l’Organisation des Nations-Unies pour le développement industriel ( ONUDI).

Créé en 1983, le lycée professionnel de Jacqueville compte cette année près de 2000 apprenants. Il forme dans les filières industrielles en trois ans pour le Brevet de Technicien (BT) et en deux ans pour le Brevet de technicien supérieur (BTS).