L’OCP compte implanter une usine de production d’engrais au Ghana

Le groupe de l’Office Chérifien de Phosphates (OCP) va implanter une usine de production d’engrais adaptés aux besoins du sol sera implantée au Ghana en 2024, a annoncé le directeur OCP Africa, Karim Lotfi Senhadji.« Basée sur les matières premières du Maroc et du Ghana, à savoir le phosphate et le gaz, cette usine aura une capacité de production d’un million de tonnes », a fait savoir M. Senhadji.

L’unité devra permettre au Ghana d’atteindre l’autosuffisance en termes d’engrais et de fournir aux agriculteurs de toute la région des intrants appropriés et adaptés à leurs besoins, en termes notamment de cartographie des sols, a précisé le responsable.

Il a, par ailleurs, souligné que la coopération entre le groupe OCP et le Ghana vise à informer les agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles, en termes notamment de fertilité du sol, par le biais de la formation et l’orientation.

Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en lui fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes.

Avec près d’un siècle d’expertise et un chiffre d’affaire de plus de 55 milliards de dirhams (1 euro= 10,7 DH) en 2018, le Groupe OCP est le leader mondial sur le marché du phosphate et le premier producteur mondial d’engrais phosphatés.

Le Groupe offre ainsi une large gamme de produits fertilisants adaptés pour enrichir les sols, augmenter les rendements agricoles et nourrir la planète de manière économique et durable. Grâce à sa stratégie de développement industriel intégré d’envergure, OCP est présent sur toute la chaîne de création de valeur du phosphate et opère sur la totalité de ses métiers, offrant ainsi à ses 23 000 collaborateurs un parcours de développement d’excellence.

Basé au Maroc, le Groupe OCP travaille en étroit partenariat avec plus de 160 clients sur les 5 continents.