L’Iran dit avoir mis en garde les Etats-Unis contre une saisie de son pétrolier

L’Iran a affirmé lundi avoir mis en garde Washington contre une saisie de son pétrolier, qui a quitté la veille les eaux du territoire britannique de Gibraltar où il était retenu depuis des semaines.

« L’Iran a envoyé les avertissements nécessaires aux responsables américains par les canaux officiels (…) de ne pas faire une telle erreur parce qu’elle aurait de graves conséquences », a déclaré à la presse Abbas Moussavi, porte-parole des Affaires étrangères iraniennes.

Selon le site de suivi du trafic maritime Marine Traffic, le pétrolier qui était immobilisé depuis le 4 juillet au large des côtes de Gibraltar a levé l’ancre dans la soirée de dimanche et naviguait vers le sud. Les autorités de Gibraltar n’ont pas confirmé son départ, et le flou demeure sur sa destination et le sort de sa cargaison.

Gibraltar avait arraisonné ce pétrolier, soupçonné de transporter du pétrole vers la Syrie, en application des sanctions européennes contre la Syrie. Le pétrolier a été autorisé jeudi à repartir quand Téhéran a assuré que la cargaison de 2,1 millions de barils ne serait pas livrée à la Syrie.

Rebaptisé Adrian Darya, ce pétrolier est passé sous pavillon iranien, et le drapeau de l’Iran flottait dimanche à sa poupe. Il naviguait auparavant sous pavillon panaméen et portait le nom de Grace 1.

Selon un communiqué publié dimanche, les autorités de Gibraltar ont refusé la saisie demandée par Washington en application de sanctions prévues par une loi américaine. « En vertu du droit européen, Gibraltar est dans l’impossibilité de prêter l’assistance demandée par les Etats-Unis », ont-elles dit.

L’arraisonnement du Grace 1 avait provoqué une grave crise entre Londres et Téhéran, qui démentait que le navire fasse route vers la Syrie. L’Iran a saisi 15 jours plus tard un pétrolier britannique, le Stena Impero, dans le détroit d’Ormuz.

Sur ce dernier point, le porte-parole iranien a rejeté l’idée d’une mesure de représailles. « Il n’y a aucun lien entre ces deux navires », a dit M. Moussavi.

« Il y a eu deux ou trois violations maritimes commises par ce navire », a-t-il dit en référence à la Stena Impero battant pavillon britannique, qui est toujours entre les mains de Téhéran.

« Le tribunal se penche sur ce cas. Nous espérons que l’enquête sera terminée dès que possible et que le verdict sera rendu » rapidement, a ajouté le porte-parole.