Libre circulation : le Bénin, meilleur élève de la Cedeao (Rapport)

Le Bénin est le seul pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) à respecter le Protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, selon un rapport de la Task Force sur le schéma de la libéralisation des échanges de la CEDEAO.Le rapport a été transmis samedi au président Burkinabé, Marc Christian Kaboré, désigné par ses pairs pour le suivi de la mise en œuvre du Protocole sur la libre circulation des biens et des personnes et sur le droit de résidence et d’établissement.

Selon le Général Salou Djibo, président de la Task Force, des missions inopinées de plaidoyer et de monitoring ont été entreprises par la commission dans l’ensemble des 15 pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). « Au niveau du Bénin, on a constaté que les corridors et les frontières sont fluides. Mais dans les autres Etats, les perceptions illicites continuent », a expliqué le général Djibo, affirmant que les conclusions dudit rapport interpellent les Etats quant au respect de leurs engagements.