L’hôpital mère-enfant de Bingerville obtient le Label Qualité et sécurité des soins de l’AP-HP

L’hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville (Banlieue Est d’Abidjan) a obtenu le Label Qualité et sécurité des soins de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) de niveau Argent qui a été présenté, lundi, au cours d’une cérémonie présidée par la Première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, a constaté APA sur place.Le Label AP-HP est donné par l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), aux établissements qui répondent aux normes internationales en matière d’infrastructure, d’équipement et de qualité des soins.

L’AP-HP qui regroupe l’ensemble des établissements publics de Paris et de l’Ile-de-France dispose d’une expertise reconnue dans le domaine médical.

« Ce Label vise à nous rapprocher des standards français en matière de qualité et sécurité des soins, qui répond à l’objectif majeur de l’Hôpital mère-enfant de garantir aux patients, une prise en charge de haute qualité répondant aux normes internationales », a expliqué la Première dame Dominique Ouattara qui a conçu et réalisé ce projet de l’hôpital mère-enfant.

Il est ressorti des évaluations des experts de l’AP-HP que « l’Hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, satisfait au Label Qualité et Sécurité des soins de niveau Argent 2019, avec une mention spéciale pour la dynamique engendrée ».

« L’Hôpital mère-enfant Dominique Ouattara devient ainsi le premier établissement sanitaire en Afrique de l’ouest à être Labellisé AP-HP », s’est félicitée l’épouse du président ivoirien, revoyant avec « émotion tout le chemin parcouru » en recevant ce Label.

Cet établissement est aujourd’hui un « hôpital de référence, labélisé AP-HP pour le bonheur des femmes et des enfants de Côte d’Ivoire, en particulier les plus démunis d’entre eux, qui peuvent maintenant se faire soigner dans un hôpital aux standards internationaux », a-t-elle ajouté.

Poursuivant, Dominique Ouattara a dédié ce label à tout le personnel de l’hôpital à qui elle a traduit toute sa gratitude d’avoir obtenu ce résultat, après seulement un an de fonctionnement.

« Félicitations à tous, sachez que je suis fière de vous et je compte sur vous, pour maintenir le cap et vous surpasser pour tenter d’obtenir le Label Or», a-t-elle exhorté, concluant que « l’HME se fera un point d’honneur à toujours mériter ce label, pour la santé de nos femmes et de nos enfants ».

Auparavant, Martin Hirsch, Directeur général de l’AP-HP, a souligné qu’un « hôpital a besoin d’inspirer la confiance de ses patients », et c’est ce que l’Hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville fait avec cette « démarche qualité volontariste ».

Pour lui, l’AP-HP en se lançant dans ce processus de labélisation a mis sa réputation en jeux. « Notre réputation est notre bien le plus précieux. Cette réputation, nous la partageons avec vous aujourd’hui », a-t-il dit, s’adressant à Mme Ouattara et son équipe.

Tous les circuits de l’Hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville ont été évalués avec rigueur par les experts de l’AP-HP qui ont trouvé des qualités de sécurité. « J’espère que ce Label poussera cet établissement à avoir une réputation internationale », a conclu M. Hirsch.

Ouvert au public depuis le 16 mars 2018, l’Hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville (HME), ambitionne de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile et juvénile en améliorant l’offre de soins et la qualité des services de santé.

Pour ce faire, la direction générale de l’établissement, dès sa mise en place, s’est engagée dans une démarche qualité volontariste et a décidé de structurer celle-ci à travers une procédure de labélisation au référentiel qualité AP-HP.

Le niveau Argent est orienté vers la maîtrise des processus et gestion des risques. Les exigences du référentiel Q_AP-HP sont réparties en 32 thématiques couvrant l’ensemble des risques d’un établissement hospitalier.