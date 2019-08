L’extermination de Roms évoquée à Auschwitz, 75 ans après

Des survivants de l’holocauste des Roms et des Juifs se sont réunis vendredi sur le site d’Auschwitz-Birkenau pour marquer le 75e anniversaire du massacre des derniers Roms internés dans ces deux camps jumeaux.

Le défenseur des droits des Afro-Américains Jesse Jackson, qui a participé aux cérémonies, a parlé d' »holocauste oublié » des Roms et appelé à la vigilance face à la montée de l’extrême droite en Europe et aux Etats-Unis.

En plus de quelque six millions de Juifs exterminés par les nazis pendant la 2e guerre mondiale, l’Allemagne d’Hitler a réservé le même sort à environ 500.000 membres des communautés ethniques appelées Roms, Sinti ou gitans. Le 2 août a été proclamé la journée de commémoration de leur holocauste.

Vingt-trois mille Roms de toute l’Europe ont été déportés à Auschwitz-Birkenau entre mars 1943 et juillet 1944. Presque tous y sont morts.

Le 2 août 1944, lorsque la défaite de l’Allemagne apparaissait de plus en plus probable, les nazis ont assassiné entre 4.200 et 4.300 derniers survivants roms au camp de la mort de Birkenau.

« Trois de mes quatre frères et sœurs et ma mère biologique ont été assassinés par les nazis. Moi-même j’ai survécu à Auschwitz grâce à la chance et à l’aide désintéressée d’autres gens », a dit Else Baker, une rescapée rom.

« Nous, les survivants, nous devons défendre les droits de l’homme et la démocratie. Nous ne pouvons être sûrs que les crimes nazis ne se répéteront jamais », a-t-elle ajouté.

« Je veux que ceux qui ont assassiné ces gens entendent toute leur vie, et même après, les horribles échos de cette nuit-là et ressentent la peur que les victimes ont vécue », a déclaré une survivante juive, Eva Fahidi, témoin du massacre.

Le pasteur Jackson a comparé les souffrances des Roms en Europe à celles des Afro-Américains aux Etats-Unis et demandé que les mouvements d’extrême droite en train de monter soient « stoppés net ».

« Les peuples roms d’Europe sont pour l’essentiel confrontés à la même épreuve que les Afro-Américains, victimes du génocide et de violences, privation du droit de vote, ségrégation et marginalisation », a-t-il affirmé devant quelques centaines de personnes réunies à Birkenau.

Les Roms, restés longtemps nomades, sont supposés avoir migré vers l’Europe depuis le nord-ouest du sous-continent indien vers le 11e siècle. Leur nombre total en Europe est situé entre 10 et 12 millions. Leurs conditions de vie demeurent souvent difficiles.