Les Sud-Africains peuvent désormais visiter 100 pays sans visa (IATA)

Les ressortissants sud-Africains peuvent désormais voyager dans au moins 100 pays sans visa, la Namibie et la Sierra Leone étant les derniers pays à avoir assoupli leurs conditions d’entrée, a appris APA mercredi.L’Association du transport aérien international (IATA, sigle anglais) a déclaré qu’avec cette avancée, Monrovia et Freetown offraient désormais des visas à l’arrivée aux citoyens d’un certain nombre d’autres États africains, dont les Sud-Africains.

Cela signifie que les détenteurs de passeports sud-africains peuvent visiter au moins 100 pays sans visa préalable, ce qui permet à ce document de voyage de progresser à la 53e place dans l’indice Henley Passport Index.

Malgré les récentes attaques xénophobes contre des compatriotes africains, l’Afrique du Sud autorise la plupart d’entre eux à entrer dans le pays sans visa pendant 30 jours.