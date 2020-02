Les rapports de la Cour des comptes en vedette dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent principalement des trois rapports annuels (2015, 2016 et 2017) de la Cour des comptes et du livre du journaliste Pape Alé Niang sur la gestion du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) par l’ex-directeur général Cheikh Oumar Hann.Selon Vox Populi, qui a assisté à la cérémonie de dédicace du livre « Scandale au cœur de la République », l’auteur Pape Alé Niang présente le COUD comme « la vache laitière » des régimes.

C’est un « coup de COUD à Hann », ironise Le Quotidien, soulignant que le journaliste « fait le procès de la gestion sobre et vertueuse » de l’ex-DG qui annonce une plainte contre ce dernier et Nafi Ngom Keita, l’ex-cheffe de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).

Prenant la défense de son collègue, le ministre d’Etat Boun Abdallah Dionne note que « ce rapport de l’OFNAC est un fromage hollandais ».

Poursuivant dans L’AS où il fait de « fracassantes déclarations », l’ex-PM indique que l’auteur du rapport sur le COUD « est un Français (qui) a été recruté par je ne sais qui pour faire le boulot. Il a démissionné ».

Abordant un autre pan des rapports de la cour des comptes, EnQuête note que le ministre « Moustapha Diop défie les magistrats ». Selon le journal, « il a refusé » que le FNPE, sous tutelle de son département ministériel, soit contrôlé, et a traité les magistrats venus pour effectuer le contrôle « d’agents corrompus ».

Par ailleurs, le président de la Cour des comptes et le président de la CPE « ont porté plainte auprès du procureur de la République ».

Toujours sur « la mal gouvernance des institutions publiques en 2015, 2016 et 2017 », Sud Quotidien fait focus sur « les as de la… cour des comptes », faisant référence aux différentes institutions épinglées.

Si Walf Quotidien relève les « déflagrants délits » de ces rapports, L’Observateur rapporte pour sa part les révélations sur « la mafia du Plan Orsec, de l’Ofor, de l’Aser… ».

Le quotidien national Le Soleil s’intéresse à la deuxième édition de la journée nationale du nettoiement et constate que « le pays s’approprie le +cleaning day+ ».

En sport, le lutteur Boy Niang 2 dit dans Record ne faire « aucune fixation sur Balla Gaye 2 », l’ex-roi des arènes, même si son combat avec ce dernier est « une demande sociale ».