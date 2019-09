Les petits fruits rouges s’invitent à Agadir

La ville d’Agadir abritera en décembre prochain The Morocco Berry Conference (MBC), qui se concentrera sur le secteur des petits fruits rouges en présence de 450 participants.Cette conférence se propose de promouvoir le réseautage le plus important de l’industrie dans la région Mena avec plus de 450 participants attendus. MBC-2019 se concentrera sur les techniques de production et les tendances du marché.

Organisée par Green Smile en partenariat avec la Chambre agricole de la région Souss-Massa En effet, cette conférence s’assigne pour objectifs de mettre en contact les producteurs et leurs partenaires et de fournir aux producteurs les informations pertinentes sur des techniques de production efficaces, ainsi que des données sur les défis du marché.

Cet évènement offrira aux participants l’occasion de s’arrêter sur les progrès techniques dans le domaine de la culture des fruits rouges au Maroc et dans la région Mena. Ainsi, plusieurs thématiques seront débattues lors de ce rendez-vous agricole se rapportant aux techniques de production: protection des cultures, gestion de l’irrigation, fertilisation, culture en substrat, post-récolte, Breeding, taille, supply chain, normes de qualité et tendances du marché.

La conférence se déroulera en présence d’exportateurs, fournisseurs nationaux et internationaux, d’investisseurs provenant des pays suivants : Maroc, Egypte, Tunisie, Algérie, Mauritanie, Turquie, Arabie Saoudite et Emirats Arabes Unis.

Pour rappel, la superficie totale des fruits rouges au Maroc est passée d’environ 3.035 ha en 2009-2010 à 8.400 ha en 2018-2019, soit une augmentation de 176%.

La production suit la même tendance en passant de 107.000 t en 2009-2010 à 197.000 t estimées en 2018-2019, soit une augmentation de 84%.



Au cours de la campagne 2018-2019, la superficie de cette culture a atteint environ 3.500 ha dont 79% sont localisés au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Loukkos).

Le nombre total des exploitations agricoles de fraisier est de 593 dont la superficie varie de 0,2 à 70 ha. Quant à la production des fraises, elle a atteint au cours de la campagne 2018-2019, 140.000 t, dont presque la moitié est destinée à l’exportation à l’état frais ou surgelé.

Par ailleurs, au cours de la même campagne, la superficie globale de la framboise s’est élevée à 2.400 ha et a engendré une production d’environ 21.890 t, destinée essentiellement à l’exportation.

Quant à la culture des myrtilles, elle a occupé une superficie de 2.300 ha et a généré une production de près de 19.655 t. Les exportations des fruits rouges sont passées de 66.332 t en 2010-2011 à 115.442 t en 2017-2018. Au niveau des trois principales zones de production en l’occurrence le Gharb, le Loukkos et le Souss-Massa, le volume exporté des fruits rouges représente en moyenne 60 à 70% de la production totale des fraises, 90 à 95% des framboises et plus de 95% des myrtilles.