Les Généraux Nicolas Kouakou et Sékou Touré nommés Ambassadeurs au Gabon et en Mauritanie

L’ancien Chef d’Etat-major des forces armées de Côte d’Ivoire, le Général de corps d’armée Touré Sékou a été nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d’Ivoire près la République islamique de Mauritanie avec résidence à Dakar, a annoncé mercredi à Abidjan, Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien au terme d’un Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara.Selon Sidi Tiémoko Touré, également ministre de la Communication et des médias, le Général Touré Sékou cumule à la fois les fonctions d’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Sénégal et en Mauritanie. Au Sénégal, il a succédé à son « frère d’arme», le Général Kassaraté Tiapé Edouard décédé en 2018.

« Le Conseil a adopté un décret portant nomination du Général de Division Nicolas Kouakou Kouadio en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République Gabonaise avec résidence à Libreville », a également fait savoir M. Touré.

Le Général de division Nicolas Kouakou qui est l’ancien Commandant de la gendarmerie nationale remplace à ce poste, le général Philippe Mangou nommé Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Allemagne.