Les fêtes de la Révolution du Roi et du peuple et de la Jeunesse au menu des quotidiens marocains

Les fêtes de la Révolution du Roi et du peuple et de la Jeunesse sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce mardi.+Al Alam+ indique ainsi que la Révolution du Roi et du peuple que feu SM Mohammed V a menée dans des circonstances extrêmement difficiles n’était pas seulement une épopée glorieuse qui a marqué l’histoire du Maroc, mais également une révolution nationale permanente.

La Révolution du Roi et du peuple, dont les Marocains célèbrent ce mardi le 66è anniversaire, renferme des leçons de patriotisme inébranlable, de fidélité aux valeurs marocaines et de sacrifice pour une patrie libre, relève le quotidien, soulignant que cet évènement est une source de fierté pour tout le peuple marocain.

+L’Opinion+, qui revient sur la Fête de la Jeunesse, explique que la jeunesse dont il est question ici a trait à cette « indéniable aura de dynamisme et de modernisme dégagée par le souverain marocain depuis son intronisation en 1999 et tout au long de ses 20 années de règne ».

« Bien plus que les images décontractées du Roi en tenue de ville ou en tenue de sport diffusées sur les réseaux sociaux, au-delà de ses innombrables selfies spontanés avec des jeunes et des moins jeunes, cette aura a transcendé tous les champs d’intervention du souverain marocain », estime-t-il.

Plus évidente lorsqu’il s’agissait de domaines tels que la culture où le Roi s’est imposé comme un catalyseur de la scène artistique nationale, cette aura de jeunesse a également marqué de diverses manières les domaines politique, économique, social et diplomatique, ajoute-t-il.

+Rissalat Al Oumma+ indique que la Révolution du Roi et du peuple et la Fête de la jeunesse illustrent le trait d’union qui existe entre le passé et le présent du Maroc.

Il s’agit d’une Révolution renouvelée par les jeunes, par le sang neuf des élites et par le Souverain qui mène la Révolution d’un projet de société démocratique et moderne, affirme le journal.