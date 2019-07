Les exportations du Burkina vers le Sénégal évaluées à 6,4 milliards f cfa en 2017 (Ambassadeur)

En 2017, les exportations du Burkina Faso vers le Sénégal sont évaluées à 6,4 milliards f cfa, a annoncé, jeudi à Dakar, Jacob Ouédraogo, ambassadeur du « pays des hommes intègres » au Sénégal.« Les exportations du Burkina vers le Sénégal sont passées de 3,862 milliards en 2015 à 6,496 milliards f cfa en 2017. C’est la preuve qu’il y a du potentiel et que celui-ci est loin d’avoir poussé ses limites, pour autant que des conditions soient réunies pour son optimisation », a dit le diplomate burkinabé, aussi accrédité au Capo Verde, en Gambie, en Guinée-Bissau et en Mauritanie.

Jacob Ouédraogo s’exprimait au cours d’un point de presse en prélude à la 3ème édition des Journées de Promotion Economique et Commerciale (JPEC) du Burkina Faso au Sénégal prévue du 8 au 14 juillet 2019 au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) de Dakar. Cette édition se tiendra après celles tenues au Bénin et en Côte d’Ivoire sous le thème : « Raffermissement des relations économiques et commerciales entre le Burkina Faso et le Sénégal ».

« Les JPEC procèdent du constat selon lequel des échanges économiques et commerciaux qui existent déjà entre le Sénégal et le Burkina Faso, tout en présentant de forte opportunité, ont été d’être galvanisés et raffermis », a poursuivi l’ambassadeur Jacob Ouédraogo.

Selon lui, l’organisation des Journées de Promotion Economique et Commerciale (JPEC) est donc une occasion qui devrait permettre de développer et de coordonner toutes les opportunités favorables au développement de notre partenariat économique et commercial avec le Sénégal »,.