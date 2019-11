Les Congolais exhortés à faire de la paix un facteur de développement

Le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla a exhorté, jeudi à Brazzaville, les Congolais à faire de la paix un facteur de développement.« La paix est une des conditions du développement économique. Elle est le cœur de l’économie. Sans paix, il ne peut exister une économie prospère. La paix est l’économie, et l’économie est la paix. Les guerres sont le dysfonctionnement le plus grave que peut subir l’économie. Elles sont le principal obstacle à l’existence de l’économie », a dit le ministre Moungalla.

Il faisait l’éloge de la République du Congo qui célèbre ce 28 novembre 2019 le 61ème anniversaire de son accession à l’indépendance. Cette année, le thème des festivités porte sur : « La paix ».

Pour le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla, «la paix est une fleur délicate », elle est « comme la rose de la fable, elle doit être semée et régulièrement entretenue ». « La paix, dira-t-il, doit également être cultivée grâce aux trésors de l’instruction civique afin d’éclore dans les meilleures conditions. C’est seulement ainsi qu’elle permettra à l’ensemble des citoyens de vivre et de s’épanouir dans une République fraternelle, solidaire et apaisée ».

Déplorant les difficultés économiques momentanées que connait le présentement le Congo en incriminant la volatilité des prix des matières premières dont dépend l’essentiel les finances du pays. Toutefois, il a rassuré que le gouvernement est à pied d’œuvre afin d’assurer le retour de la croissance.