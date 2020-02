Les citoyens marocains rapatriés de Chine pris en charge dans les meilleures conditions (virologue)

Les citoyens marocains au nombre de 79 rapatriés de Chine ce dimanche et admis à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat sont pris en charge dans les meilleures conditions du point de vue aussi bien médical que technique, a affirmé le responsable du laboratoire du Centre de virologie des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital, Idriss Lahlou Amine.« Rassurez-vous tous les moyens sont disponibles pour répondre efficacement à une éventuelle demande » en matière de réponse au coronavirus 2019, a-t-il déclaré à la presse, assurant que jusqu’à présent, aucun cas de maladie n’a été confirmé chez les citoyens marocains rapatriés de Wuhan.

Il a en outre souligné que la situation est totalement sous contrôle grâce à la haute performance des équipements et de l’infrastructure médicale de l’hôpital militaire.

La virologue marocain a cité à cet égard le centre de virologie qui dispose de deux services de confinement spécialisés dans les pathologies hautement contagieuses, une structure qui empêche tout risque de contamination par rapport à l’environnement. « Cela signifie qu’il n’y a absolument aucun risque de contamination de l’environnement et que tout reste confiné dans l’unité », a insisté le spécialiste.

Le Maroc, a-t-il rappelé, « s’est très rapidement doté de kits de diagnostic et maîtrise parfaitement le protocole de l’Organisation mondiale de la santé relatif au diagnostic de la maladie ».

A souligner qu’une équipe médicale, constituée de médecins et d’infirmiers civils et militaires a accompagné les ressortissants marocains depuis Wuhan jusqu’aux sites d’accueil à l’hôpital Sidi Saïd de Meknès et à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat, où ils seront mis en observation, sous surveillance médicale étroite durant 20 jours, sous la supervision d’équipes dédiées et formées à cette fin.