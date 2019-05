L’Egypte lance une initiative pour éradiquer le virus de l’hépatite C pour 1 million d’Africains

Le Président égyptien, Abdel Fattah Al Sisi a lancé une initiative visant pour l’éradication de l’hépatite C pour un million d’Africains, ainsi que le lancement d’une nouvelle phase de la campagne « 100 millions de personnes en santé » pour fournir des soins de santé aux ressortissants étrangers résidant en Égypte.Par Mohamed Fayed

Cette initiative émane de la conviction de l’Égypte que la santé et la vitalité du peuple africain sont la clé du progrès et de la prospérité, et de l’importance des programmes de développement inscrits dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine pour « une Afrique prospère, basée sur une croissance inclusive et un développement durable ».

A cet égard, le gouvernement égyptien compte fournir une assistance technique au personnel médical de divers pays africains dans les domaines de dépistage et du diagnostic des citoyens.

Aussi et dans le cadre des efforts tendant à partager les expériences et les bonnes pratiques, l’Agence égyptienne de partenariat pour le développement contribue au transfert et au partage de diverses expériences égyptiennes avec des cadres africains dans nombre de domaines tels que la santé, l’agriculture, l’irrigation, les énergies renouvelables, et ce à travers le renforcement des capacités et l’envoi d’experts.

Depuis sa création en 2014, l’Agence a organisé près de 305 sessions de formation ayant profité à plus de 10 000 stagiaires, et envoyé 70 experts égyptiens dans divers domaines.

L’Agence cherche à créer un cadre de partenariat avec les institutions de développement régionales et internationales compétentes afin de contribuer à la réalisation des objectifs du développement de l’Afrique.