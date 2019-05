L’Égypte élue membre du Conseil exécutif du Programme des Nations Unies pour les établissements humains

L’Égypte a été élue membre du Conseil exécutif du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU-Habitat, pour une période de quatre ans 2019-2023, lors de la première session du Conseil, tenue du 27 au 31 mai à Nairobi (Kenya).Par Mohamed Fayed

Outre l’Egypte, le Maroc, le Kenya, l’Éthiopie, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Nigéria, le Sénégal, l’Angola et le Malawi ont été également élus membres du Conseil exécutif.

L’Assemblée a ainsi élu les 36 membres qui devront siéger au Conseil exécutif, dont 10 sièges pour les États africains, 8 pour les Etats d’Asie et du Pacifique, 4 sièges pour les Etats de l’Europe Orientale, 6 sièges pour les Etats d’Amérique Latine et des Caraibes et 8 sièges pour les Etats d’Europe Occidentale et autres Etats.

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU-HABITAT, est l’agence des Nations Unies pour les établissements humains. Elle est mandatée par l’Assemblée générale des Nations Unies afin de promouvoir socialement et écologiquement villes durables dans le but de garantir un logement convenable pour tous.