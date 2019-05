L’économie camerounaise a enregistré une croissance du PIB de 4,5% en 2018

L’activité économique du Cameroun, au 4ème trimestre 2018, s’est traduite par une amélioration de l’activité économique ayant permis une croissance du produit intérieur brut (PIB) de l’ordre de 4,5% par rapport au trimestre correspondant en 2017, selon le rapport sur les comptes nationaux publié mardi par l’Institut national de la statistique (INS).Cette évolution est attribuée à la bonne tenue des activités dans les secteurs tertiaire, secondaire et primaire qui, ayant contribué à la croissance à hauteur respectivement de 2,0, 1,7 et 0,4 points.

L’INS note néanmoins un ralentissement, du fait de la morosité affichée par certains produits agricoles d’exportation en relation avec la crise sécessionniste dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, du rythme d’activité dans le secteur primaire avec une croissance estimée à 2,8% pendant la période étudiée, contre 4,1% un an plus tôt.

S’agissant de la demande, le rapport note que l’amélioration de la croissance économique a essentiellement été soutenue par la consommation finale et l’investissement, ayant contribué respectivement de 2,1 et 3,7 points à la croissance.

Malgré l’augmentation du volume des échanges extérieurs (6,6% pour les importations et 2,6% pour exportations), le solde de la balance commerciale est demeuré déficitaire au 4ème trimestre 2018 avec une croissance moins forte du volume des importations, créditée de 11,3% le trimestre précédent.

Hors pétrole, les importations de biens en volume ont évolué de 13,8% pendant que les exportations de biens enregistraient une hausse en volume de 7,5%, par rapport à la même période de l’année précédente.

Le solde de la balance commerciale a contribué, négativement de 1,3 point, à la croissance du PIB, l’augmentation plus que proportionnelle du volume des dépenses d’importation (+6,6%), par rapport à celle des recettes d’exportation (2,6%), ayant contribué à creuser d’avantage son déficit.