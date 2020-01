Le vote de la loi pour la promotion des PME préoccupe les médias

Les journaux béninois parus ce jeudi traitent essentiellement du vote de la loi pour la promotion des petites et moyennes entreprises qui modifie profondément le mode de fonctionnement de l’entrepreneuriat national.« Accélération de la croissance économique, une loi pour promouvoir les PME votée » informe le quotidien de service public, La Nation. D’après le journal, le texte adopté vise à mettre en place un cadre juridique, institutionnel et financier pour la mise en œuvre de la politique nationale de soutien de l’Etat et des collectivités territoriales aux petites et moyennes entreprises.

Autrement dit, cette loi va modifier profondément le mode de fonctionnement de l’entrepreneuriat national à travers une série d’innovations notamment la mise en place d’un dispositif de reconnaissance et de catégorisation des micro, petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier de mesures spécifiques et d’aide de l’Etat, la création d’une ou de plusieurs agences en charge de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion des PME, les mesures d’aide et de soutien qui comprennent des facilités d’accès aux marchés et la protection contre les retards de paiement des factures par l’Etat.

Fraternité sur le sujet titre « Un nouvel arsenal juridique pour l’entrepreneuriat voté ». La loi en question va favoriser la co-traitance et la sous-traitance avec les grandes entreprises, accorder des faciliter et des incitations fiscales pour l’achat des équipements professionnels nécessaires aux activités de ces entreprises avec des exonérations de droits et taxes.

L’Economiste renchérit « Une loi pour promouvoir les micros, petites et moyennes entreprises ». L’adoption de cette loi permettra d’internaliser les dispositions de la charte communautaire des micros, petites et moyennes entreprises de l’Uemoa adopté en décembre 2015 explique le journal.

La construction d’un hôpital de référence et un laboratoire de recherche est également annoncé à la ville de Ouidah C’est un hôpital d’un standing assez élevé spécialisé dans la cardiologie et la réanimation. C’est un grand projet de développement de la ville de Ouidah avec la transformation de tout l’attrait touristique que la ville offre, si l’on s’en tient aux explications du ministre de la Santé. L’ambition est d’assurer aux touristes une sécurité sanitaire et offrir des soins de haut niveau pour toutes les pathologies, notamment les pathologies d’urgence.