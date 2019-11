Le taux de couverture en électricité passe de 13% à 80% en 2019 dans le Hambol

Le taux de couverture en électricité dans la région du Hambol (430 km au Nord d’Abidjan), est passé de 13% en 2011 à 80% à fin octobre 2019, a appris de source officielle, vendredi.L’information a été donnée par le ministre du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé à la faveur de la visite d’Etat de quatre jours qu’effectue le président Alassane Ouattara dans cette région depuis mercredi.

Au cours de cette visite d’Etat qui s’achève samedi, M. Ouattara procède à la mise sous tension de plusieurs localités de la région. C’est le cas du quartier moderne de Katiola.

Présentant le projet au Chef de l’Etat, mercredi, le ministre Abdourahmane Cissé, a expliqué que les travaux de raccordement de ce quartier de 3700 habitants ont consisté à tirer 15 km de lignes de moyenne et basse tension, à poser deux transformateurs et 366 poteaux ainsi que des lampadaires.

Il a relevé qu’en plus de l’électrification de nouvelles localités, conformément aux instructions du président de la République, 40 travaux d’extension de réseau électrique ont été réalisés dans le Hambol. Au total pour la ville de Katiola, la somme de 1,3 milliard de FCFA a été investie pour les travaux d’extension de réseau.

Le poste source de Dabakala, sis à Dabakalakoro a été mis en service ce vendredi en présence du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

Ce poste source de Dabakala qui s’inscrit dans le cadre du Projet de développement du réseau électrique de Côte d’Ivoire (PRODERCI), a généré 26 postes sources dont la construction de 11 nouveaux postes haute tension et la réhabilitation et l’extension de 15 postes haute tension, la création de 1700 km de lignes haute tension et l’électrification de 500 localités rurales.

La construction du poste de Dabakala, d’un montant de plus de 6,8 milliards FCFA, s’insère dans le PRODERCI doté d’un coût global de 475 milliards FCFA.

Sur le plan national, le taux de couverture en électricité est passé de 33% en 2011 à 65% à fin octobre 2019 et estimé à 80% à fin 2020 pour un objectif de 100% en 2025.